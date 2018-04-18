Тема:
Свалки Подмосковья 1 час назад
18 апреля 201821:32
Слет борцов со свалками сорвал звонок телефонных террористов
Совещание общественной экологической организации "ЭкоСила50" в Балашихе, посвященное ситуации вокруг мусорных свалок в Подмосковье, сорвали лже-террористы.
Как сообщает сайт активистов, анонимы сообщили о минировании, пришлось эвакуироваться. На место приехали кинологи.
Движение "ЭкоСила50" организовал гражданский активист-эколог Анатолий Баташев, который принимал участие в закрытии подмосковного мусорного полигона в Кучине.
Полигон в Кучине был закрыт 23 июля 2017 года по решению властей региона. О проблеме стало известно в июне того же года, когда в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" жители Балашихи пожаловались президенту России на разросшуюся до жилых домов свалку.
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