Британия не ответила на запросы СК России по делу Скрипалей

Ни у одного из пассажиров рейса, на котором Юлия Скрипаль прилетела в Лондон, признаков интоксикации от химических веществ не зафиксировано.

Об этом сообщается в видеоролике Следственного комитета России, размещенного на Youtube-канале.

Также констатируется, что СКР пока не получил от Великобритании ответов на свои запросы по делу об отравлении Скрипалей. В частности, речь идет о предоставлении копии уголовного дела.

В Следственном комитете надеются, что "зарубежные коллеги проявят открытость и заинтересованность в установлении реальных причин и обстоятельств громкого преступления".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в нападении Москву, которая отрицает данное обвинение.