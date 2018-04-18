Усыпленный корги Елизаветы II оказался непоследним в ее доме

Многие зарубежные СМИ пишут о том, что Елизавета II приняла непростое решение усыпить своего последнего корги Уиллоу, страдавшего от рака. Тем не менее, у британской королевы остались еще три собаки, помимо 14-летнего пса, сообщает Daily Mail.

Уиллоу был последним чистокровным потомком первого корги, который появился в королевском дворце, когда Елизавета II была еще ребенком. Покойный пес был представителем 14-го поколения корги, которые родились от собаки по кличке Сьюзан.

Решение избавить Уиллоу от страдания путем усыпления далось Елизавете II с большим трудом. На протяжение всей жизни он был ей верным спутником.

Королева тяжело переживала смерть всех своих корги.

"Уиллоу был последним псом, который напоминал Елизавете II о детстве и покойных родителях", — заявили представители королевского дворца.

В настоящий момент у Елизаветы II есть две собаки породы дорги (помесь корги и таксы), которых зовут Вулкан и Кэнди, а также еще один корги Уиспер.