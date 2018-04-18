Голевой дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Амкар"
Матчем на столичном стадионе "ВЭБ Арена" завершилась программа футбольной среды в рамках 27-го тура чемпионата России. Столичный ЦСКА принимал на своем поле пермский "Амкар" и выиграл у гостей с Урала со счетом 3:0. Два гола у хозяев забил Федор Чалов.
Матч начался в не слишком быстром темпе и соперники словно приглядывались друг к другу. Обоюдная разведка затянулась и когда уже время первой половины игры приближалось к концу, гости пропустили две острые атаки, которые завершились голами. В обоих случаях голевые пасы отдавал Муса, а забивали Витиньо (44-я минута) и Чалов (45-я).
От этого нокдауна "Амкар" не смог отойти и перерыв ему не помог. ЦСКА во втором тайме уверенно вел игру и на 61-й минуте Чалов забил свой второй гол. До финального свистка оставалось еще почти полчаса, но "Амкар" так и не пришел в себя и не сумел хотя бы "размочить" счет. Уверенная победа ЦСКА – 3:0.
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