Кубок Гагарина. ЦСКА сократил отставание от "Ак Барса"

В решающей серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА и казанский "Ак Барс" провели третий матч и первый – на площадке армейцев. Игра, как и две встречи в столице Татарстана, получилась очень острая и упорная. Соперникам пришлось играть овертайм, в котором выиграл ЦСКА – 3:2.

Гости, которые выиграли две домашние встречи со счетом 2:1, добились тех же цифр на табло уже в первом периоде гостевого матча. На шайбу Петрова (14-я минута) двумя точными бросками ответили Ландер (16-я) и Галиев (18-я).

Однако армейцы постепенно прибрали инициативу к рукам и стали методично напрягать защиту гостей. В итоге в конце второго периода Скотт счет сравнял. А вот после этого соперники очень старались не ошибиться и, одновременно, искали бреши в игровой модели друг друга.

Основные 60 минут завершились со счетом 2:2 и только на 13-й минуте овертайма Петров сделал дубль и принес победу ЦСКА. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Ак Барса" и в пятницу, 20 апреля, соперник снова сойдутся на домашней площадке армейцев.