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18 апреля 201822:39

Детеныша редкого древесного кенгуру запечатлели в зоопарке Австралии

mashable.com

В зоопарке Таронга австралийского Сиднея запечатлели детеныша редкого древесного кенгуру Гудфеллоу. Малыш появился на свет еще в сентябре, однако запечатлеть его на видео удалось только сейчас, сообщает Mashable.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как детеныш кенгуру вылезает из сумки мамы. Судя по всему, безымянному пока малышу не очень понравилось снаружи. Он быстро забрался обратно в сумку.

В естественной среде кенгуру Гудфеллоу водятся только в Новой Гвинее. Древесным кенгуру угрожает уничтожение. Соотрудники сиднейского зоопарка участвуют в программе по сохранению этих животных.

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