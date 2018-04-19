Бельгия незаконно поставляла в Сирию вещество для производства зарина

Три компании из Бельгии незаконно поставили в Сирию сотни тонн промышленных химикатов. Причем одно из веществ можно использовать для производства химического оружия. Почему так долго никто ничего не замечал?

За 2 года отмечены 24 незаконные поставки: сотни тонн изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана. Продавались химикаты частным фирмам в Сирии и Ливане. Якобы – для производства лакокрасочных изделий.

Все бы хорошо, если бы не одно "но". С 2014 года для таких операций требуется специальное разрешение, которого ни у одной из бельгийских компаний не было. И еще одна немаловажная деталь: изопропанол – один из составляющих элементов для производства отравляющего газа зарин. А так как химикаты экспортировали частным "лавочкам", вещества запросто могли оказаться у террористов. Кстати, фирмы, которые эти самые химикаты купили, сразу после начала скандала исчезли.

Фигуранты дела – три компании из Антверпена - Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics. Все — уважаемые не только в Бельгии, но и в Европе. Все – в шорт-листах авторитетных бизнес-изданий — таких, как Bloomberg. И вряд ли эти фирмы могли действовать самостоятельно, без одобрения сверху — хотя бы негласного. Видимо, поэтому попытки оправдаться настолько неумелые. Руководители компаний утверждают, что якобы ничего не знали о специальных разрешениях и торговали с проверенными трейдерами. Теми самыми, которые испарились при проверке.

Большие вопросы возникли и к таможне Бельгии. Как она могла дать свое согласие на экспорт без разрешения? И почему вспомнили об этом только спустя два года? Самое интересное, что бельгийские власти ничего страшного в этом не увидели и сразу бросились на защиту своих компаний.

"Для нас шок – узнать, что теоретически может быть связь между поставками наших компаний и химическими атаками в Сирии, но все-таки повторюсь: некорректно ставить знак равно между изопропанолом и зарином", — заявил Йохан Ван Овертвельдт, министр финансов Бельгии.

Пока расследование в самом разгаре, таможня Бельгии подала иск против бизнесменов. Но обвиняют их только в нарушении правил поставок химикатов. "Сейчас мы проводим ряд следственных действий, допрашиваем торговых агентов и посредников, все свидетели будут приглашены на судебное заседание", — говорит Рональд Кассьерс, пресс-секретарь суда Антверпена.

Суд Антверпена рассмотрит иск 15 мая.