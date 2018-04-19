Полузащитник Головин интересен итальянскому "Наполи"

Хавбек футбольной сборной России и столичного ЦСКА Александр Головин может уже нынешним летом покинуть армейскую команду. Кроме ряда английских клубов полузащитником интересуется итальянский "Наполи". При этом ЦСКА вряд ли расстанется со своим игроком за символическую плату.

Инсайдер в рядах армейцев сообщают, что ЦСКА хотел бы выручить за Головина по меньшей мере 15-16 млн евро, сообщает Спортс.Ru. Интересно, что год назад лондонский "Арсенал" выходил на руководство армейцев с суммой в два раза меньшей.

Теперь кроме "канониров" из столицы Англии на Головина претендует и лондонский "Челси", владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович. Также говорилось, что хавбек интересен клубу "Ньюкасл". Еще один вариант трудоустройства Александра возник совсем недавно в Италии, в Неаполе.

Итальянский "Наполи" проявляет внимание к игроку сборной России. На минувшей неделе посредники возможной сделки были в Италии. Однако, проблемой для "Наполи" является то, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из Евросоюза, и это является помехой на пути Головина в клуб.