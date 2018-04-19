Полузащитник Головин интересен итальянскому "Наполи"
Хавбек футбольной сборной России и столичного ЦСКА Александр Головин может уже нынешним летом покинуть армейскую команду. Кроме ряда английских клубов полузащитником интересуется итальянский "Наполи". При этом ЦСКА вряд ли расстанется со своим игроком за символическую плату.
Инсайдер в рядах армейцев сообщают, что ЦСКА хотел бы выручить за Головина по меньшей мере 15-16 млн евро, сообщает Спортс.Ru. Интересно, что год назад лондонский "Арсенал" выходил на руководство армейцев с суммой в два раза меньшей.
Теперь кроме "канониров" из столицы Англии на Головина претендует и лондонский "Челси", владельцем которого является российский бизнесмен Роман Абрамович. Также говорилось, что хавбек интересен клубу "Ньюкасл". Еще один вариант трудоустройства Александра возник совсем недавно в Италии, в Неаполе.
Итальянский "Наполи" проявляет внимание к игроку сборной России. На минувшей неделе посредники возможной сделки были в Италии. Однако, проблемой для "Наполи" является то, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из Евросоюза, и это является помехой на пути Головина в клуб.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Герои роликов про "химатаку" в Сирии рассказали о съемках
- Бойня в башкирской школе: новые подробности
- SWIFT обещает не отключать Россию
- Кто сменит Рауля Кастро
- В самолетах будущего придется летать стоя
Самое читаемое
-
Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- У "Боинга" в небе взорвался двигатель: пассажирку засосало в иллюминатор. Видео
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
- Экс-священник выгнал на улицу беременную жену и избил любовницу
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
Тереза и Филип Мэй: общие интересы наживы на войне?
- СМИ: ЕС подверг критике "Шелковый путь" Китая
- На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра
- Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина
- ЦБ РФ остановил покупку валюты. Уроки прошлого?
- Роскомнадзор может заблокировать и Facebook
- 11 вещей, вызывающих раковые заболевания
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Эксклюзив "Вестей": рассказ "жертв" химатак
- Пчелы напали на пассажиров самолета
- Телефоны москвичей слили мошенники
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Блёданс рассказала о пчелиной атаке в самолете
- Вместо воды выпили техническую жидкость: четверо малышей в больнице
- ЦОДД назвал самые опасные участки на карте столичных дорог
- "Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
- Подарок к вековому юбилею: как отреставрируют "Архангельское"?
- Дни культурного наследия: редкая возможность попасть в исторические особняки и усадьбы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси