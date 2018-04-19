Кэрролл или Оруэлл? Литературные пикировки в Совбезе ООН

Постпред России при СБ ООН Василий Небензя, выступая на заседаниях Совбеза, неоднократно ссылался на классическую литературу, в том числе английскую. Так, в самом начале экстренного заседания, прошедшего в Нью-Йорке, он сказал, что ситуация напоминает ему книгу Льюиса Кэрролла – но не "Алису в стране чудес", а "Алису в Зазеркалье". Затем, комментируя обвинения России в покушении на Скрипалей, постпред напомнил собравшимся слова Шекспира: "Всегда в душе преступной подозренья" ("Генрих VI").

Карен Пирс, постоянный представитель Британии при СБ ООН, в ответ заявила, что российское изложение поведения Лондона напоминает ей роман "1984" Джорджа Оруэлла, дополненный современными российскими методами. Она пообещала подарить Небензе абонемент в Английский книжный клуб. Российский постпред в беседе с журналистами отметил, что очень признателен за такое предложение и думает над ответом британской коллеге. Он также заверил, что литературные пикировки продолжатся – "мировая библиотека гораздо больше".

Ранее Небензя и Пирс уже обращались к книгам Льюиса Кэрролла, а также апеллировали к книгам Конан Дойла и Федора Достоевского, напоминает РИА Новости.