В Саудовской Аравии прошел первый публичный показ кинофильма

Первый публичный кинотеатр открылся в Саудовской Аравии. Их работа была запрещена в начале 1980-х годов.

На демонстрацию первого в стране кино на широком экране можно было попасть лишь по специальным приглашениям, которых удостоились немногие. Перед самым показом фильма выступил министр культуры. По его словам, начинается новый этап развития страны; за развлечениями не нужно ехать за рубеж, они становятся доступными внутри страны.

Первые массовые кинопоказы начнутся в эту пятницу. Несколько недель фильмы будут демонстрироваться только в одном кинотеатре, и лишь спустя около месяца кинозалы откроются во всем королевстве.

Министерство информации и культуры заявило, что содержание фильмов до их показа будет внимательно изучено на предмет противоречия моральным ценностям страны и соответствия шариату.

Работа кинотеатров Саудовской Аравии была запрещена в начале 1980-х годов. Причиной стали резкое усиление консервативных тенденций в саудовском обществе и критика религиозными деятелями властей страны, сообщает РИА Новости.