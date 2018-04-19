Ракета "Протон-М" с российским военным спутником успешно стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М". Она выведет на орбиту российский военный спутник, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Старт ракеты был успешным, отделение разгонного блока "Бриз-М" прошло в штатном режиме. Спустя несколько часов спутник будет выведен на расчетную орбиту.