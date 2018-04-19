Ядерные переговоры: Трамп разрекламировал "светлый путь" КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие недели рассчитывает провести переговоры по ядерной проблеме с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы обсудим вопрос денуклеаризации. Я надеюсь, что это будет большим успехом", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ, состоявшейся в США.

По словам американского президента, он надеется добиться успеха на переговорах. Трамп заверил, что у КНДР есть возможность встать на "светлый путь" в будущее в случае согласия на полную и окончательную ликвидацию ядерной программы.

Он предупредил, что продолжит кампанию максимального давления на Пхеньян до тех пор, пока не будет достигнуто ядерное разоружение, и заверил журналистов, что будет готов отказаться от переговоров, если посчитает их бесперспективными.

Со своей стороны, Синдзо Абэ призвал не идти на уступки Пхеньяну до тех пор, пока он не ликвидирует ядерный арсенал и не закроет ядерную программу, сообщает "Интерфакс".