Тренер ЦСКА Никитин: команды в плей-офф бьются за результат

Наставник хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин высказался после победного домашнего матча с казанским "Ак Барсом" (3:2 ОТ) в финальной серии Кубка Гагарина. Он признал, что после двух поражений в столице Татарстана (1:2 и 1:2) его команда думала, прежде всего, о результате.

Об этом же говорил и тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов, так что Никитин отметил: "Согласен полностью с коллегой, бились за результат. Готовимся к следующей игре".

При этом он отказался разбирать игру отдельных хоккеистов: "Вы должны понимать, что в плей-офф играет команда, — цитирует Никитина издание "Бизнес Online". – И я не собираюсь обсуждать здесь отдельные личности".

Говоря о том, что его команда никак не может хорошо сыграть в большинстве, тренер армейцев философски заметил: "Это хоккей". Но он не оставляет эту проблему вне поля зрения: "Конечно, мы же не на кофейной гуще гадаем. Мы ищем, что сделать".