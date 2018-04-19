На юге России высадились экипажи "Терминаторов"

На юге России прошли учения, в рамках которых была отработана высадка экипажей десантно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор". Всего высадку осуществили четыре штурмовые группы специального назначения. Сверху их прикрывали ударные вертолеты Ми-35, передает РИА Новости.

Также в ходе учений были отработаны обнаружение наземных целей, ракетно-бомбовое и стрелково-пушечное поражение мишеней, обозначающих колонны броне- и автотехники и укрепления условного противника.