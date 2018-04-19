Евролига. Баскетбольный "Жальгирис" повел в серии против "Олимпиакоса"

В баскетбольной континентальной Евролиге сыграны все четыре стартовых матча плей-офф. Мини-сенсация состоялась в Греции, где местный "Олимпиакос" неожиданно уступил литовскому "Жальгирису" и утратил преимущество своей площадки. Счет матча в овертайме – 87:78.

Игра получилась напряженной и прошла по сценарию классических спортивных "качелей". Старт выиграли хозяева, причем с большим перевесом (23:12), но уже во второй четверти гости из Каунаса постарались наладить погоню. Они постепенно отыгрывались в каждой из трех оставшихся четвертей (26)15, 21:18, 19:16) и добились дополнительного времени, где победили без вариантов – 15:6.

Напомним, что московский ЦСКА ведет 1:0 в серии против подмосковных "Химок" (98:95). Греческий "Панатинаикос" был в первом матче сильнее мадридского "Реала" (95:67). А турецкий "Фенербахче" выигрывает у испанской "Басконии" (82:73).