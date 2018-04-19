Трамп рассказал о "схватке с русскими", в которой "погибло много людей"

На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с премьером Японии Синдзо Абэ, президент США Дональд Трамп рассказал о жестокой схватке, якобы произошедшей между американцами и русскими несколько недель назад в Сирии. "Это очень печально", — сообщил Трамп и подчеркнул, что в этом сражении между американскими и российскими войсками "погибло очень много людей".

Ранее сообщалось, что во время удара коалиции во главе с США по правительственным силам на Евфрате погибли российские военные, напоминает РИА Новости. Джеймс Мэттис, глава Пентагона, данные о гибели россиян не подтвердил, а представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их дезинформацией. По информации российского министерства иностранных дел, жертвами удара коалиции были граждане РФ и стран СНГ, но ни среди них, ни среди нескольких десятков раненых не было военнослужащих.