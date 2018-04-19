Евгений Малкин и его "пингвины" снова переиграли "Филадельфию"

В Национальной хоккейной лиге начались очередные матчи плей-офф Кубка Стэнли. Первыми завершили свою четвертую встречу команды "Филадельфия Флайерз" и "Питтсбург Пингвинз". Соперники встречались на поле "летчиков", но победу одержали "пингвины", у которых гол и пас на счету россиянина Евгения Малкина.

Форвард сборной России открыл счет уже на 4-й минуте, а еще через 10 минут ассистировал Кесселу. Во втором периоде Летанг и Кросби умело распорядились пасами Гюнцеля, после чего счет стал 4:0 в пользу гостей. И до конца встречи "Флайерз" не смогли даже "размочить" его, проопустив еще гол от Шейэна.

"Питтсбург" выиграл третий из четырех матчей (7:0, 1:5, 5:1, 5:0) и ведет в серии 3:1. Для общего успеха Малкину и его команде достаточно победить в пятой домашней встрече.