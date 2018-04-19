Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Сирийские военные передали России две крылатые ракеты, принадлежащие американской армии и неразорвавшиеся в ходе удара в ночь на 14 апреля.

Две крылатые ракеты были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии были переданы нашим военным и отправлены самолетом в Россию, сообщает ТАСС.

14 апреля рано утром боевые корабли США, а также авиация Франции и Великобритании нанесли удар по военным объектам в Сирии.

Министерство обороны России предоставило доказательства того, что химическая атака в сирийской Восточной Гуте, которая послужила предлогом для нанесения удара по Сирии, — инсценировка и провокация от начала и до конца и была организована Великобританией. Подлинная цель этого вброса — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии.

По данным Минобороны, военные ведомства США, Великобритании и Франции объявили, что нанесли удар только по трем объектам. Однако эти цели не были защищены системами ПВО или закопаны под землю; для их уничтожения хватило бы 30 ракет, а не 103, которые были выпущены.

На основе этих данных российское оборонное ведомство делает вывод, что целей субботней атаки было гораздо больше, чем три. Ракеты и бомбы были направлены и на другие военные объекты, в том числе аэродромы сирийской армии.

В итоге "хорошие, новые и умные" американские ракеты, о которых заявлял Дональд Трамп перед началом атаки в своем Twitter, столкнулись с неплохой противовоздушной обороной Арабской Республики, которая состоит из устаревших комплексов советского производства.

Министерство обороны РФ еще раз подтвердило, что из 103 крылатых ракет перехвачена 71. Всего сирийские войска потратили 112 ракет-перехватчиков.