Следственный комитет обнародовал первые результаты расследования дела Скрипалей

Следственный комитет России обнародовал первые результаты расследования дела Скрипалей. Ведомство разместило на YouTube видеосюжет об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сообщается, что удалось проследить весь путь Юлии из Москвы в Солсбери. В частности, установлен водитель такси, на котором девушка приехала в аэропорт, и все пассажиры ее рейса. Ни у одного из них не зафиксировали признаков отравления химическими веществами.

Следственный Комитет настроен на сотрудничество с Лондоном, но британцы не отвечают ни на один запрос – даже по поводу допроса Юлии Скрипаль. Кстати, ее двоюродная сестра Виктория заявляет, что на Юлию определенно оказывают давление. Такой вывод она сделала после телефонного разговора с сестрой, когда хотела получить визу и полететь в Британию. "Она мне позвонила на телефон, — приводит слова Виктории телеканал "Россия 24". — Разговор длился минуту и 47 секунд. Было понятно, что говорит под давлением, то, что было ей сказано... она не хочет со мной встречаться".