19 апреля стартует Московский международный кинофестиваль

Юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль стартует вечером 19 апреля. В основном конкурсе участвуют 16 фильмов. Россию представляют картины "Ню", "Спитак" и "Царь-Птица". В этом году на фестивале пройдет ретроспектива Ингмара Бергмана и еще ряд спецпроектов. Один будет посвящен новым российским фильмам, другой — актеру Брюсу Ли. Итоги смотра подведут 26 апреля.

В жюри под председательством итальянского продюсера Паоло дель Брокко вошли, в частности, немецкая актриса Настасья Кински и российский режиссер Анна Меликян.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Старше его — только Венецианский. Впервые ММКФ прошел в 1935 году. Он назывался "Советский кинофестиваль в Москве", жюри конкурса возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стали проводить регулярно. С 1989 года главным призом является статуэтка "Золотой Святой Георгий". В 1999 году президентом фестиваля стал режиссер Никита Михалков.

В основном конкурсе принимают участие не менее 12 полнометражных лент, присуждаются награды за лучший фильм, режиссерскую работу, мужскую и женскую роли, а также специальный приз жюри и приз зрительских симпатий. Также проводятся конкурсы среди документальных и короткометражных фильмов. Вручается почетная награда "За вклад в мировой кинематограф" и актерская премия имени Константина Станиславского "Верю".

В разные годы обладателями главной награды становились такие всемирно известные режиссеры, как Федерико Феллини, Акира Куросава, Анджей Вайда. Среди советских и российских лауреатов — режиссеры Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Элем Климов. Обычно Московский кинофестиваль проходит летом, однако в этом году сроки сдвинули на весну из-за Чемпионата мира по футболу.