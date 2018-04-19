Скандал с утечкой данных: Роскомнадзор ждет ответа от Cambridge Analytica

Роскомнадзор выясняет, собирала ли Cambridge Analytica данные на российских пользователей Facebook. Соответствующий запрос уже направлен в частную британскую аналитическую компанию. Ответа пока нет.

Ранее руководство Facebook заявило, что данные десятков миллионов пользователей соцсети были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Она разрабатывает стратегические коммуникации в ходе избирательных кампаний, передает телеканал "Россия 24".

В Америке фирму подозревают в сотрудничестве со штабом Дональда Трампа. Якобы в ходе предвыборной гонки компания, пользуясь полученными данными пользователей Facebook, могла формировать их мнение с помощью соответствующей рекламы. В отношении Facebook и Cambridge Analytica в США идет расследование.