Трамп: никто не относится к России так жестко, как я

"Никто не относится к России так же жестко, как я," — заявил Дональд Трамп. И тут же сказал, что хотел бы налаживания отношений между США и нашей страной, а также Китаем, Японией и другими государствами.

Такое противоречивое выступление получилось у американского президента в ходе совместной пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ, сообщает телеканал "Россия 24". Вообще Дональд Трамп настроен ко всем дружелюбно, если верить постпреду США при ООН Никки Хейли. По ее словам, у нее сохранились "прекрасные отношения с президентом" — и это после ее прокола с преждевременным объявлением о введении санкций против России.

Кроме того, во время выступления на пресс-конференции Трамп отметил значительный прогресс в переговорах США и Северной Кореи. Отдельно он поблагодарил Китай и его лидера Си Цзиньпина "за поддержку в вопросе ядерного разоружения Корейского полуострова".

По словам главы Белого Дома, "в ближайшие недели" он намерен встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и обсудить тему денуклеаризации. США готовы оказывать давление на Пхеньян, пока тот "не свернет ядерную программу". Такую же позицию занимает и Япония, заявил Синдзо Абэ.