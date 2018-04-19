В реконструкцию железной дороги на Сахалине вложат 26,5 млрд рублей

В реконструкцию железной дороги на Сахалине "Российские железные дороги" вложат за три года 26,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Совместно с "Российскими железными дорогами" мы ускорили реализацию проекта переустройства железнодорожной линии на Сахалине на общероссийскую ширину колеи. С 2017 по 2019 год включительно будет вложено 26,5 млрд рублей в этот проект.

По его словам, полностью завершить переустройство дороги со стандарта 1067 мм на общероссийский 1520 мм, которое началось еще в 2003 году, планируется в 2020 году.

Губернатор отметил и отрицательный момент, связанный с вынужденной остановкой работы железной дороги на все лето в текущем году, но пообещал не допустить транспортного коллапса и избежать связанный с этим рост цен.

Олег Кожемяко добавил, что активизация работ по реконструкции островной железной дороги является очень важным и нужным делом, так как это ключевое условие для строительства перехода "Сахалин-материк".

Железная дорога на Сахалине будет закрыта на масштабную реконструкцию с 1 июня по 31 августа, сообщает "Интерфакс".