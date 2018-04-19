Задоров и его "Колорадо" не смогли догнать "Нэшвилл"

В плей-офф Национальной хоккейной лиги сыгран еще один матч. "Колорадо Эвеланш" принимал на своем льду "Нэшвилл Предаторз". Матч получился неровным, но гости сумели в первых двух периодах обеспечить себе принципиальное преимущество. Победа "хищников" — 3:2.

В первом периоде гол на счету Форсберга, который вывел "Нэшвилл" вперед. Во второй 20-минутке швед уже ассистировал Сиссонсу, который забил второй гол, а Смит – третий. Только после этого "лавины" кинулись в погоню, которая почти удалась. В третьем тайме Ландескут и Керфут смогли отыграть две шайбы. Но на большее "Колорадо" не хватило. Керфуту ассистировал россиянин Никита Задоров. "Предаторз" ведут в серии — 2:1.