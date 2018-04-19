Пострадавшие при нападении на школу в Стерлитамаке остаются в реанимации

Школьники и учительница, которые пострадали в результате нападения на школу в Стерлитамаке, остаются в реанимации.

Как сообщили "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Башкирии, все четверо (среди них и сам нападавший) находятся в состоянии средней тяжести, у них наблюдается положительная динамика.

Инцидент произошел накануне в школе №1 города Стерлитамак. 17-летний ученик коррекционного класса во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учительницу Екатерину Першину, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что подросток был склонен к аутоагрессии и стоял из-за этого на школьном учете. В то же время, по словам детского омбудсмена, "сильно сложным его не называли, он не относился к категории детей, которые пропускают занятия, не готовятся к урокам".

Также известно, что на своей странице в соцсети "ВКонтакте" нападавший публиковал видео из школы "Колумбайн". "Жду не дождусь этого дня, когда начну стрельбу", — писал подросток.