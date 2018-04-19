Движение в центре Москвы перекроют из-за открытия ММКФ

Движение в центре Москвы будет перекрыто ив связи с церемонией открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Как сообщает "Интерфакс", с 16:00 до 23:00 будут полностью перекрыты улица Малая Дмитровка на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара и Большой Путинковский переулок от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. Большой Путинковский переулок на участке от Малой Дмитровки до Тверской улицы будет также перекрыт с 23:00 четверга до 05:00 пятницы.

По традиции торжественная церемония открытия ММКФ пройдет в театре "Россия" (ранее кинотеатр "Россия", а потом кинотеатр "Пушкинский"). Впервые за долгие годы сроки проведения фестиваля сдвинулись — обычно ММКФ проходит летом, а в этом году его перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу, уточняет ТАСС.

Директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник сказал, что были сомнения, удастся ли собрать достойную программу в столь короткий срок, однако "в итоге количество хороших картин даже превышало рамки фестиваля". Председатель отборочной комиссии фестиваля Андрей Плахов отметил, что программа получилась интересной и интригующей.

На торжественной церемонии представят основные награды этого года, а также вручат почетный приз за вклад в мировой кинематограф. Имя его обладателя пока не называется. После церемонии покажут итальянский фильм "Неаполь под пеленой" Ферзана Озпетека, который входит в основной конкурс кинофестиваля.