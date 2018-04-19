Германия обратится к США с просьбой освободить ее от санкций против России

Официальный Берлин — против антироссийских санкций. В ближайшее время власти Германии намерены обратиться к президенту США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых ограничительных мерах в отношении Москвы, передает телеканал "Россия 24".



По данным газеты The Wall Street Journal, в ближайшие дни министр финансов Германии отправится в Вашингтон и озвучит там это заявление. А в конце месяца обсуждать эту тему продолжит лично канцлер Ангела Меркель. Она встретится с Дональдом Трампом. Ранее он объявил, что откладывает введение новых санкций против России на неопределенный срок.