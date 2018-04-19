"Сан-Хосе" обыграл "Анахайм" и вышел в следующий раунд плей-офф

Второй командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Стэнли вслед за "Вегас Голден Найтс", стала "Сан-Хосе Шаркс". "Акулам" удалось победить "Анахайм Дакс" в четырех матчах серии, не позволив "уткам" добиться хотя бы одной победы. Последняя игра этих соперников завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шаркс".

Встреча прошла на домашней площадке "Сан-Хосе". В составе победителей отличились Маркус Серенсен и Томаш Хертл. Единственную шайбу у гостей забросил Эндрю Кольяно.

В четвертьфинале Кубка Стэнли "акулы" встретятся с дебютантом Лиги "Вегас Голден Найтс", ранее выбившим из розыгрыша плей-офф "Лос-Анджелес Кингз".