Высокопоставленный украинский военный уволен за российское гражданство жены

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого из-за информации о российском гражданстве его жены, передает РИА Новости.

Отмечается, что Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого является как гражданство жены военного, так и допущенные им "финансово-экономические нарушения".

По данным украинских СМИ, жена Гладкого Елена с детьми два года проживала в Крыму после его воссоединения с РФ, а его дочь выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии.

При этом в пресс-службе ВМС Украины заявили, что Гладкий отстранен от должности по причине "выявленных недостатков в его служебной деятельности".