Россиянина арестовали в Таиланде за кражу iPhone X

В тайской провинции Краби полиция арестовала россиянина, который подозревается в краже iPhone X.

В воскресенье мужчина вместе с женой и ребенком зашел в магазин. Пока мама с дочкой отвлекали внимание продавщицы, мужчина украл телефон. Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленников, полиция объявила их в розыск.

Также владелица магазина обратилась через соцсети к жителям Краби и пообещала вознаграждение тому, кто сможет указать местонахождение семьи. Она разместила видео с камеры наблюдения и отметила, что в последнее время участились случаи воровства вещей туристами у местных жителей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное издание The Nation, мужчина был арестован в своем номере отеля Siam Lanta Resort . Его зовут Алексей, ему 34 года. В его вещах был найден пропавший телефон. Подозреваемый уже признал свою вину. Семья прилетела в Таиланд 11 апреля и должна была покинуть страну 23 апреля.