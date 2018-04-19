Смена эпох: впервые за 60 лет Кубу возглавит не Кастро

На Кубе наступает новая политическая эпоха — Рауль Кастро покидает главный пост страны. Накануне делегаты местного парламента голосовали по кандидатуре нового председателя Госсовета и совета министров. Каких перемен стоит ждать после ухода Рауля Кастро?

Впервые почти за 60 лет Кубу возглавит человек не по фамилии Кастро. О своих планах покинуть главный пост страны Рауль Кастро заявил еще два года назад, и теперь процесс передачи власти запущен. Накануне делегаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы голосовали по кандидатуре нового председателя Государственного совета.

"Мы изберем новый парламент, новое направление, в котором должен двигаться как сам парламент, так и вся страна. Думаю, победит большинство, и этим будет продемонстрировано единство кубинского народа. Это будет очень счастливое и поистине историческое событие для Кубы", — говорит Энрике Алеман, делегат Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

Раулю Кастро 86 лет. В кубинской революции 53-59-х годов он принимал самое активное участие, но большую часть жизни оставался в тени старшего брата Фиделя. Тем не менее, когда в 2008 году кубинский лидер решил по состоянию здоровья оставить свой пост, его сменил именно Рауль — сыграли роль его богатый политический опыт и авторитет. Несмотря на солидный возраст, Рауль Кастро, пускай и осторожно, но запустил на Острове Свободы перемены. В 2010 году Кастро начал так называемую актуализацию экономики.

"Рауль Кастро — это более мягкий вариант того, что происходит в Китае. Китай, сохраняя за собой полный контроль за политсистемой при контроле коммунистической партии, тем не менее, внедряет механизмы рыночной экономики. В этом было отличие того, что делает Рауль Кастро от Фиделя Кастро", — объясняет Александр Домрин, профессор права Высшей школы экономики.

Преемником Рауля Кастро станет заместитель председателя Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. Говорить об этом можно с полной уверенностью, ведь он был единственным кандидатом на должность председателя Госсовета, да и нет поводоа сомневаться в поддержке этого политика со стороны делегатов. Диасу-Канелю 57 лет, он ровесник революции, а значит, своими глазами ее не видел и представляет новое поколение кубинской элиты. Впрочем, слово "элита" в отношении этого человека не совсем корректно. В стране Диаса-Канеля знают как трудолюбивого госслужащего, который ведет скромный образ жизни. Особенно тепло о нем отзываются в родной провинции Вилья Клара.

"Когда мы говорим о Мигеле Диасе-Канеле, мы говорим в первую очередь о его личности. Только представьте, что человек пришел ниоткуда. Он сделал очень многое здесь, в провинции Вилья Клара. Это человек вовлеченный, революционный и уважаемый народом", — рассказывает Марко Кастеллано Рамос, делегат Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

Помимо экономических вопросов перед преемником Рауля Кастро встанет вторая ключевая тема его наследия — отношения с Вашингтоном. При Рауле на Кубе впервые за долгие годы заработало американское посольство, в Гавану прилетал тогда еще президент США Барак Обама. Но двусторонние отношения откатились на прежний уровень с приходом в Белый дом администрации Трампа. Правила поездок в карибскую страну для американцев ужесточили, для граждан США усложнились правила ведения бизнеса с кубинцами. И, конечно, вспомним про историю с акустическими атаками, которым на Кубе якобы подверглись американские дипломаты. Сотрудников дипмиссии отозвали в центр, и пока предпосылок для нового сближения Гаваны и Вашингтона не предвидится.

"То, что мы слышим из США, очень противоречиво. Кандидат в Госсекретари Помпео заявил, что США создадут рабочую дипломатическую группу для обеспечения интересов на Кубе. Но затем кубинский министр иностранных дел Родригес в Лиме жестко высказался в присутствии вице-президента США Пенса о политике Америки. Многие думают, и я с этим согласен, что мы вернулись к риторике холодной войны", — поясняет Карлос Альзугарай, политический аналитик.

Покинув главный пост в стране, Рауль Кастро не уйдет на пенсию. Более того, на какое-то время он сохранит политическое влияние, ведь до 2021 года он остается лидером Коммунистической партии Кубы — это единственная официальная политическая организация страны. Эпоха Кастро на Кубе уже близка к своему завершению, но пока все же не закончилась.