Путин разрешил собирать валежник с Нового года

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ и разрешающий заготавливать валежник для собственных нужд, передает "Интерфакс".

С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Он включает валежник в перечень недревесных лесных ресурсов.

Свои позиции по данной теме ранее на специальном совещании в Госдуме высказали представители государственно-правового-управления и Федерального агентства лесного хозяйства.

Руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик выступил за то, чтобы понятие "валежник" было внесено в закон без расшифровки его определения, а если возникнут споры, то для их разрешения существует порядок досудебного или судебного определения "в отношении конкретного ствола".