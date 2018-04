Никита Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, забросивший в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" две шайбы и отдавший одну голевую передачу, был признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Кроме того, россиянин лидирует вместе с Кросби и Пастрняком в гонке бомбардиров плей-офф, набрав 9 (4+5) очков.

Томаш Хертл из "Сан-Хосе Шаркс" назван первой звездой дня. Его гол в ворота "Анахайм Дакс" стал победным в матче (2:1) и вывел "акул" в следующий раунд плей-офф. Тройку лучших замкнул Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз", набравший во встрече с "Филадельфией" 2 (1+1) очка.

