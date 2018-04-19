Тема:
Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 50 минут назад
Пересадка фекальной микробиоты помогла побороть опасное заболевание мозга
Кишечная микробиота человека – мир удивительно разнообразный, а бактерии, входящие в её состав, не перестают удивлять исследователей. Например, некоторые из них помогают бороться с гриппом, другие провоцируют аутоиммунные заболевания, третьи управляют нашими генами, а четвёртые не дают людям вылечиться от рака.
Несмотря на то, что функции микроорганизмов не всегда можно назвать благотворными, их роль нельзя недооценивать, уверены исследователи. В последнее время всё больше работ посвящается не только изучению бактериального сообщества кишечника, но и методам его модификации.
Основным таким методом является трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), или пересадка кала. Суть заключается в том, что кишечные бактерии и бактериофаги, содержащиеся в кале здорового человека (или даже нескольких людей), трансплантируются пациенту с тем или иным заболеванием (это могут быть болезни ЖКТ и печени, неврологические и психические нарушения, эндокринные заболевания и так далее). В результате постепенно восстанавливается нормальный баланс микробиоты.
В новой работе международная команда специалистов хотела выяснить, может ли метод ТФМ помочь при нарушениях работы мозга, связанных с болезнями печени.
Учёные отобрали для первоначального этапа исследований 20 мужчин, которым был диагностирован цирроз печени, а вслед за ним начала развиваться печёночная энцефалопатия. Это комплекс нервно-психических нарушений, которые наблюдаются при циррозе в 40% случаев.
Основные симптомы печёночной энцефалопатии – это когнитивные нарушения той или иной степени тяжести, к примеру, проблемы с мышлением, ухудшение памяти, проблемы с идентификацией собственной личности и так далее. Самое страшное, что повреждения мозга не всегда обратимы.
В ходе испытаний пациентов разделили на две группы: десять человек прошли процедуру пересадки фекальной микробиоты, ещё десять вошли в состав контрольной группы и получали стандартное лечение, сообщает портал Science Daily.
Авторы поясняют, что подсаживали добровольцам полезные бактерии из семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaceae. Первые известны тем, что снижают риск развития колоректального рака, а вторые защищают от некоторых патогенных бактерий. Но самое важное, что и те, и другие вытесняют вредоносные энтеробактерии (Enterobacteriaceae). Последние способствуют накоплению токсинов, выводить которые печень просто не в состоянии, и постепенно эти токсины начинают поражать мозг – так и развивается болезнь.
Наблюдения за пациентами велись в течение года. Уже на 20-й день после пересадки микробиоты появились первые признаки улучшения, а в течение первых пяти месяцев специалисты увидели значительный прогресс в 100% случаев. Когнитивные и мыслительные функции участников восстанавливались, количество эпизодов забывчивости, заторможенности и дезориентации уменьшилось по сравнению с контрольной группой.
Никаких побочных эффектов после процедуры не было выявлено. Также не наблюдалось и снижение эффективности лечения в течение первого года наблюдений.
Исследователи уточняют, что донора для пересадки бактерий они выбирали в специальном банке. По их словам, крайне важно было подобрать образцы с нужным соотношением разных видов бактерий.
Очевидно, что усилия оправдались, и пересадка фекальной микробиоты, вероятно, станет эффективным способом борьбы с печёночной энцефалопатией. Но сперва учёным предстоит подтвердить свои выводы в работе с более широкой выборкой пациентов.
"Печёночная энцефалопатия является изнурительным заболеванием и тяжёлым бременем для пациентов и тех, кто о них заботится, и новые методы лечения очень нужны", — заключает гепатолог Анналиса Берциготти (Annalisa Berzigotti) из Бернского университета в Швейцарии.
Об итогах работы учёные подробнее рассказали на международной конференции Европейской ассоциации по исследованию печени 2018 (The International Liver Congress 2018), которая прошла в Париже.
Не исключено, что метод ТФМ поможет в борьбе с другими неврологическими и нейродегенеративными расстройствами. Так, ранее специалисты предположили, что болезнь Паркинсона также может зарождаться в кишечнике, и лишь потом проникать в мозг.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что кишечные бактерии выдающихся атлетов начнут прописывать людям для улучшения их спортивных достижений. А на примере рыб учёные доказали, что пересадка фекальной микробиоты ещё и продлевает жизнь.
Ранее по теме
-
Кишечные бактерии путешествуют по другим органам и провоцируют аутоиммунные заболевания1 месяц назад
-
Защиту от рака обнаружили на коже человека1 месяц назад
-
Исследователи выяснили, как кишечные бактерии управляют нашими генами3 месяца назад
-
Повторные легкие отравления вызывают тяжелые заболевания кишечника3 месяца назад
-
Учёные выяснили, могут ли пищевые консерванты негативно сказаться на кишечных бактериях4 месяца назад
-
Рыжебрюхие лемуры нашли способ поддерживать здоровье при помощи объятий4 месяца назад
Сейчас
"Бриз" успешно вывел на орбиту военный спутник
Картина дня
-
Герои роликов про "химатаку" в Сирии рассказали о съемках
- Бойня в башкирской школе: новые подробности
- SWIFT обещает не отключать Россию
- Кто сменит Рауля Кастро
- В самолетах будущего придется летать стоя
Самое читаемое
-
Самолет со взорвавшимся в небе двигателем посадила женщина. Видео
- Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
- Учительница встала между обезумевшим подростком и его одноклассниками
- Отец не догнал надувной замок, в нем погибла его 7-летняя дочь
- В московском детском саду детей напоили "Уайт-спиритом"
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Volkswagen назвал цену и комплектации нового Touareg для России
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Lifan начал продавать в России новый кроссовер
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
Экономика
-
Тереза и Филип Мэй: общие интересы наживы на войне?
- СМИ: ЕС подверг критике "Шелковый путь" Китая
- На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра
- Холлы комплекса "Театральный дом" украсят афишами из музея Бахрушина
- ЦБ РФ остановил покупку валюты. Уроки прошлого?
- Роскомнадзор может заблокировать и Facebook
- 11 вещей, вызывающих раковые заболевания
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
Вести в 20.00
-
Эксклюзив "Вестей": рассказ "жертв" химатак
- Пчелы напали на пассажиров самолета
- Телефоны москвичей слили мошенники
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Блёданс рассказала о пчелиной атаке в самолете
- Вместо воды выпили техническую жидкость: четверо малышей в больнице
- ЦОДД назвал самые опасные участки на карте столичных дорог
- "Бал-маскарад" Верди после долгого перерыва возвращается в Большой
- Подарок к вековому юбилею: как отреставрируют "Архангельское"?
- Дни культурного наследия: редкая возможность попасть в исторические особняки и усадьбы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси