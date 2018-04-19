Пересадка фекальной микробиоты помогла побороть опасное заболевание мозга

Кишечная микробиота человека – мир удивительно разнообразный, а бактерии, входящие в её состав, не перестают удивлять исследователей. Например, некоторые из них помогают бороться с гриппом, другие провоцируют аутоиммунные заболевания, третьи управляют нашими генами, а четвёртые не дают людям вылечиться от рака.

Несмотря на то, что функции микроорганизмов не всегда можно назвать благотворными, их роль нельзя недооценивать, уверены исследователи. В последнее время всё больше работ посвящается не только изучению бактериального сообщества кишечника, но и методам его модификации.

Основным таким методом является трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ), или пересадка кала. Суть заключается в том, что кишечные бактерии и бактериофаги, содержащиеся в кале здорового человека (или даже нескольких людей), трансплантируются пациенту с тем или иным заболеванием (это могут быть болезни ЖКТ и печени, неврологические и психические нарушения, эндокринные заболевания и так далее). В результате постепенно восстанавливается нормальный баланс микробиоты.

В новой работе международная команда специалистов хотела выяснить, может ли метод ТФМ помочь при нарушениях работы мозга, связанных с болезнями печени.

Учёные отобрали для первоначального этапа исследований 20 мужчин, которым был диагностирован цирроз печени, а вслед за ним начала развиваться печёночная энцефалопатия. Это комплекс нервно-психических нарушений, которые наблюдаются при циррозе в 40% случаев.

Основные симптомы печёночной энцефалопатии – это когнитивные нарушения той или иной степени тяжести, к примеру, проблемы с мышлением, ухудшение памяти, проблемы с идентификацией собственной личности и так далее. Самое страшное, что повреждения мозга не всегда обратимы.

В ходе испытаний пациентов разделили на две группы: десять человек прошли процедуру пересадки фекальной микробиоты, ещё десять вошли в состав контрольной группы и получали стандартное лечение, сообщает портал Science Daily.

Авторы поясняют, что подсаживали добровольцам полезные бактерии из семейств Lachnospiraceae и Ruminococcaceae. Первые известны тем, что снижают риск развития колоректального рака, а вторые защищают от некоторых патогенных бактерий. Но самое важное, что и те, и другие вытесняют вредоносные энтеробактерии (Enterobacteriaceae). Последние способствуют накоплению токсинов, выводить которые печень просто не в состоянии, и постепенно эти токсины начинают поражать мозг – так и развивается болезнь.

Наблюдения за пациентами велись в течение года. Уже на 20-й день после пересадки микробиоты появились первые признаки улучшения, а в течение первых пяти месяцев специалисты увидели значительный прогресс в 100% случаев. Когнитивные и мыслительные функции участников восстанавливались, количество эпизодов забывчивости, заторможенности и дезориентации уменьшилось по сравнению с контрольной группой.

Никаких побочных эффектов после процедуры не было выявлено. Также не наблюдалось и снижение эффективности лечения в течение первого года наблюдений.

Исследователи уточняют, что донора для пересадки бактерий они выбирали в специальном банке. По их словам, крайне важно было подобрать образцы с нужным соотношением разных видов бактерий.

Очевидно, что усилия оправдались, и пересадка фекальной микробиоты, вероятно, станет эффективным способом борьбы с печёночной энцефалопатией. Но сперва учёным предстоит подтвердить свои выводы в работе с более широкой выборкой пациентов.

"Печёночная энцефалопатия является изнурительным заболеванием и тяжёлым бременем для пациентов и тех, кто о них заботится, и новые методы лечения очень нужны", — заключает гепатолог Анналиса Берциготти (Annalisa Berzigotti) из Бернского университета в Швейцарии.

Об итогах работы учёные подробнее рассказали на международной конференции Европейской ассоциации по исследованию печени 2018 (The International Liver Congress 2018), которая прошла в Париже.

Не исключено, что метод ТФМ поможет в борьбе с другими неврологическими и нейродегенеративными расстройствами. Так, ранее специалисты предположили, что болезнь Паркинсона также может зарождаться в кишечнике, и лишь потом проникать в мозг.

Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что кишечные бактерии выдающихся атлетов начнут прописывать людям для улучшения их спортивных достижений. А на примере рыб учёные доказали, что пересадка фекальной микробиоты ещё и продлевает жизнь.