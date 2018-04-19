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19 апреля 201810:24

Денис Глушаков: сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками

spartak.com

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Денис Глушаков извинился перед болельщиками за проигранный полуфинал Кубка России, в котором футболист не смог реализовать одиннадцатиметровый. Капитан "красно-белых", выйдя на замену, провел далеко не лучший матч в своей карьере.

"Подвел. Извиняюсь. Не признавать своих ошибок может только дурак. Я люблю "Спартак" и сделаю все, чтобы искупить вину перед болельщиками за сегодняшний промах и нереализованные моменты", — написал в своем Instagram Глушаков.

Футболист не стал отключать комментарии к посту и получил много негативных сообщений в свой адрес. Правда, были и те, кто поддержал Дениса, вспомнив, что в прошлом сезоне Глушаков внес большой вклад в чемпионство "Спартака".

 

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