"Бриз" успешно вывел на орбиту военный спутник

Разгонный блок "Бриз-М" вывел на целевую орбиту телекоммуникационный спутник Минобороны России, запущенный с Байконура минувшей ночью, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Выведение аппарата произошло в расчетное время в штатном режиме.

Ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонный блоком "Бриз-М", стартовала 19 апреля в 1:12 по московскому времени.