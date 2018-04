Самолет крупнейшей авиакомпании мира задымился сразу после вылета из Атланты

Самолет крупнейшей авиакомпании мира — американской Delta Air Lines — вынужден был вернуться в аэропорт Атланты из-за задымившегося двигателя, сообщает CBS46. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, хотя до места назначения — Лондона — они добрались со значительным опозданием.

Неполадки в работе второго двигателя дали о себе знать через несколько минут после взлета из аэропорта Хартсфилд-Джексон, и экипаж принял решение вернуться обратно. Один из пассажиров снял на видео черный дым, который валил из-под крыла Airbus A333.

A small fire occurred 20-30 after take off on @Delta 30 from Atlanta to London...here is some of the smoke that came from that engine @FOX5Atlanta pic.twitter.com/HlEJrlyU65