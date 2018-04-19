Возняцки задумалась о бойкоте турнира в Майами из-за угроз в адрес ее семьи

Датская теннисистка Каролин Возняцки, являющаяся второй ракеткой мира, может отказаться от выступлений на турнире в Майами в следующем сезоне, поскольку столкнулась там с оскорблениями со стороны болельщиков в свой адрес во время матча с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

На прошедшем в конце марта женском турнире в Майами датчанка уже в игре второго круга уступила пуэрториканке Монике Пуиг и выбыла из числа претендентов на победу. Во время встречи со своей соперницей болельщики обзывали Возняцки неприличными словами, а ее родителям желали смерти.

"Еще несколько дней после матча я спала просто ужасно и чувствовала себе очень плохо. Теннис считается великим видом спорта, семейным спортом для всех поколений, где есть замечательные болельщики и традиции. Но то, что случилось в Майами, был просто ужасно", — цитирует Возняцки "Спорт-экспресс".

"Мне нужно принять решение о выступлении в следующем году – о том, хочу ли я возвращаться в Майами или нет. Пока я не могу дать точного ответа. Сделаю это ближе к соревнованиям в следующем году", — добавила теннисистка.

27-летняя датчанка занимает в рейтинге WTA вторую строчку вслед за румынкой Симоной Халеп. Возняцки является чемпионкой Australian Open-2018.