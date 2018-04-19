После российских борцов посольство США отказало в визе приме Большого театра

Приме Большого театра Ольге Смирновой отказали в американской визе. Не может приехать в США и еще один участник балетной труппы – ее партнер японец Якопо Тисси. Они должны были выступить 16 апреля в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

В иммиграционной службе США заявили, что в отказе российской балерине на въезд в страну нет политического контекста.

Линда Морс – представитель организаторов этого выступления – в комментарии изданию Page Six, однако, заявила, что такое решение могло быть принято по политическим мотивам. "У меня нет никаких других догадок, кроме того, что они из России", — сказала Морс.

Она также считает, что подобные действия американских властей могут вызвать негативную реакцию России. Ольга Смирнова сейчас считается балериной номер один в мире, и отказать ей в визе — это "большой удар" и "тревожно", считает Линда Морс.

Ранее сообщалось, что из-за отказа в американских визах не смогли приехать на соревнования в начале апреля и российские борцы. В том случае американское посольство сослалось на нехватку сотрудников.