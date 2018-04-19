Юлия Ефимова: я проболела неделю перед чемпионатом России

Неоднократный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что ей не удалось как следует подготовиться к чемпионату России, поскольку она заболела. Поэтому она не исключает, что снимется с дополнительных дистанций на российском первенстве.

"Надеюсь, что дальше будет без травм. Я проболела неделю перед чемпионатом России, два-три дня только покупалась, но надеюсь, что это пойдет мне на пользу", — цитирует Ефимова РИА Новости.

"Не исключаю, что буду сниматься с дополнительных дистанций. Но ничего страшного в этой болезни нет, думаю, все будет в порядке", — добавила спортсменка.

Напомним, что чемпионат России по плаванию пройдет в Москве с 20 по 25 апреля.