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19 апреля 201811:59

Юлия Ефимова: я проболела неделю перед чемпионатом России

EPA

Неоднократный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что ей не удалось как следует подготовиться к чемпионату России, поскольку она заболела. Поэтому она не исключает, что снимется с дополнительных дистанций на российском первенстве.

"Надеюсь, что дальше будет без травм. Я проболела неделю перед чемпионатом России, два-три дня только покупалась, но надеюсь, что это пойдет мне на пользу", — цитирует Ефимова РИА Новости.

"Не исключаю, что буду сниматься с дополнительных дистанций. Но ничего страшного в этой болезни нет, думаю, все будет в порядке", — добавила спортсменка.

Напомним, что чемпионат России по плаванию пройдет в Москве с 20 по 25 апреля.

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