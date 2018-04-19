Авария под Ростовом: один погибший, 9 раненых

В аварии с рейсовым автобусом в Ростовской области погиб один человек, еще девять пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На Западном обходе Ростова-на-Дону столкнулись два легковых автомобиля, автобус ПАЗ с 23 пассажирами, бетономешалка и бензовоз.