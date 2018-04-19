Русский сорняк обанкротил американских фермеров и очаровал Голливуд

Перекати-поле заполонили города на западном побережье США. Около 150 домов в американском Викторвилле оказались в буквальном смысле слова засыпаны сорняком. Люди даже в шутку стали говорить о захвате города этим растением. И в этой истории не обошлось без российского следа.

Перекати-поле устроили небывалое нашествие на западном побережье Северной Америки, в штатах Калифорния и Юта. Во время сильного ветра сорняки моментально облепили большинство домов, заблокировали двери и начали собираться в некое подобие гор.

Любопытно, что по одной из версий перекати-поле попало в Соединенные штаты из России полтора века назад. Примерно в 1873 и 1874 годах на ферме вблизи города Шотландия в Южной Дакоте высадили российский лён, среди семян которого оказались и семена сорняка.

Сорняк настолько распространился в Южной Дакоте, что фермеры забили тревогу, а некоторые из них даже разорились. Через десять лет перекати-поле добрался до Калифорнии, борьба с ним велась уже на государственном уровне.

Сейчас перекати-поле захватило почти всю территорию США. Это все западное побережье, центральные штаты. Растение уже распространяет свою экспансию на восток. Нашествия этого сорняка удалось избежать разве что на Аляске.

Вообще-то хрестоматийно бегущий по американским пустыням клубок перекати-поле — это обычная российская солянка сорная.

Она необычайно плодовита: одно растение дает в среднем около 30 тысяч семян, а крупные кусты — до 100 тысяч. Засуха солянке не страшна — даже нескольких капель воды хватает для того, чтобы семена пустили корни.

В конце осени слой клеток у основания зрелого растения ослабляется, как стебель яблока, чтобы перекати-поле могло легко отвалиться. Растение ломается при порывах ветра, и катится, и сеет семена в почвы богатые, бедные, влажные или сухие, глинистые или песчаные — везде, где только можно.

К слову, американцы тоже поделились с миром представителями флоры и фауны, которых вряд ли бы кто-то пожелал увидеть на своей территории, зная последствия.

Например, очень много интродуцированных растений из Америки — от сорняков до деревьев. Ясень пенсильванский и клен ясенелистный (он является самым распространенным растением в Москве) — это чисто американские интродуценты.

Ясенелистный или американский клен прибыл к нам еще в XVIII веке из Северной Америки как декоративное растение. Однако довольствоваться таким скромным статусом заокеанский гость не стал и быстро размножился.

Сейчас это дерево можно встретить в любом дворе и парке. Ученые говорят, что пользы от него никакой, а вот вреда достаточно. Старые клены плохо фильтруют воздух, пыльца этих растений аллергенна.

Кроме того, на них размножается белая американская бабочка — страшный вредитель. Заведется в вашем огороде – прощай сливы и яблоки. А еще этот клен очень ломкий и при сильном ветре часто может представлять опасность для людей.

Еще один незваный гость из Флориды устроил в начале 1980-х хамсовый кризис в Черном море. Появление Мнемиопсиса — вида гребников, поедающего зоопланктон, икринки и личинки рыб и моллюсков, привело к тому, что к 1989 году количество пищи для рыб сократилось в 30 раз.

Рыба без еды, естественно, стала погибать. Так, если в начале экспансии мнемиопсиса в Черном море добывали более 200 тысяч хамсы в год, то в 1990-м году удалось выловить лишь 29 тысяч тонн.

Что же касается перекати-поле, то оно хоть и сорняк, но благодаря вестернам Голливуда это растение стало американским символом. Ведь именно так и представляется заброшенный, засушливый, безлюдный техасский городок, по которому одиноко катится клубок перекати-поля.