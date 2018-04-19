"Уфа" ждет вознаграждения от чемпиона Англии "Манчестер Сити"

Клуб РФПЛ "Уфа" в ближайшее время получит бонус от английского "Манчестер Сити", досрочно ставшего победителем премьер-лиги. В июле прошлого года бывший полузащитник башкирской команды Александр Зинченко подписал пятилетний контракт с "горожанами".

"Вознаграждение "Уфа" получит, оно небольшое, но оно есть. Подробностей пока сообщать не будем", — приводит слова генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова РИА Новости.

В нынешнем сезоне Зинченко провел семь матчей за "Манчестер Сити". В контракте 21-летнего футболиста прописаны определенные бонусы его бывшему клубу в случае победы "горожан" в английском чемпионате.