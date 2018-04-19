Москву основали опрометчиво: Порошенко позвонит Вселенскому патриарху

Президент Украины Петр Порошенко намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Уже сегодня он собирается позвонить Вселенскому патриарху Варфоломею.

Выступая в парламенте страны, Порошенко сказал, что "этот долгожданный томос (разрешение — ред.) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости". По его словам, именно из Константинополя на благословенную землю Украины пролился свет христианской веры.

"Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — цитирует Порошенко РИА Новости.

Сегодня Верховная рада поддержала обращение Порошенко в патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине. Как сообщает "Интерфакс", за это решение проголосовали 268 народных депутатов (при необходимых 226). К постановлению прилагается обращение президента Украины. В нем Порошенко отмечает, что вся украинская нация смотрит на Вселенского Патриарха "с благоговением и надеждой", потому что именно в его силах "подарить единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых мы так долго были лишены".

"Ваше благословение, равно как и грамота, предоставленная нашей украинской церкви, довершат утверждения независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении", — говорится в документе.

Томос Константинопольского патриарха о переподчинении Киевской митрополии Москве был издан в 1686 году после присоединения Левобережной Украины к Русскому царству Это решение было поддержано и другими восточными патриархами. В 2016 году Верховная рада приняла обращение с призывом издать томос об автокефалии.

Между тем в Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

В Кремле также предостерегли Киев от действий, направленных на раскол православной церкви на Украине. 19 апреля Дмитрий Песков заявил, что создание украинской поместной церкви в Москве не приветствуется.