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19 апреля 201813:00

На выходные Центральная Россия покроется снегом

Специалисты Гидрометцентра России предупредили о резком ухудшении погоды в Центральной России 21 и 22 апреля.

Из-за перемещения глубокого циклона из Скандинавии в эти дни в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается усиление ветра северо-западного направления. Его скорость может составить 15-22 метра в секунду.

В Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях пройдут дожди и снег. Причем толщина временного снежного покрова местами может составить от 5 до 15 сантиметров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

22 апреля, на севере ЦФО ночные температуры перейдут через нулевую отметку до минус 2 градусов, днем ожидается плюс 2-8 градусов. В ночь на 23 апреля температура может опуститься до минус 6 градусов.

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