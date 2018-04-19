Тепловоз снес легковушку на переезде в Майкопе

Поторопившийся водитель угодил под колеса тепловоза на переезде в Майкопе и в итоге оказался в больнице с многочисленными травмами, а его Hyundai Accent получил серьезные повреждения. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло около 21:30 в минувшую среду, 18 апреля, на углу улиц Пушкина и Железнодорожная. Владелец легковушки решил не дожидаться машиниста и быстро обогнул шлагбаум, но миновать рельсы не успел — в этот момент появился тепловоз.

От удара в бок машину выбросило с проезжей части, где она совершила оборот вокруг своей оси и перевернулась на крышу. Водитель смог самостоятельно выбраться из салона Hyundai, но позже ему потребовалась медицинская помощь. О характере полученных им травм республиканское управление ГИБДД ничего не сообщает.

Аналогичный случай произошел в тот же день на улице Чайковского в Благовещенске, где железнодорожный переезд не оборудован шлагбаумами. Водитель минивена в последний момент заметил приближение тепловоза и даже успел остановиться, но столкновения избежать не удалось. В результате инцидента никто не пострадал.