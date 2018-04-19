Где Скрипали? Россия готова созвать совещание Совбеза

Официальный Лондон не дает Москве ответов на вопросы по делу Скрипалей. Их самих, Сергея и его дочь Юлию, британские власти также никому не показывают. Более того, спешно уничтожаются все улики в городе Солсбери, которые фигурировали в деле об отравлении. И хотя эксперты так не нашли никаких следов российского участия, Соединенное Королевство и союзники продолжают обвинять Москву в покушении на жизнь Скрипалей.

Чем глубже официальный Лондон увязает в версиях и путается в показаниях по делу Скрипалей, тем острее встает простой вопрос: а где в этом деле сами Скрипали?

"На данный момент Юлия Скрипаль заявила, что не хочет давать полноценное интервью, пока полностью не поправится. Думаю, что только Юлии решать, когда это сделать. Как я уже говорила, она имеет право воспользоваться помощью российского консульства, если того пожелает. Пока что она ясно дала понять, что этого не хочет. Я предоставлю дополнительную информацию по поводу состояния здоровью во время самого заседания", — сообщила Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании при ООН.

Про ее отца Сергея Скрипаля — вообще ни слова. Это при том, что их обоих никто не видел с 4 марта. Зато в Скотленд-Ярде продолжают избавляться от улик, которые могли бы пролить свет на то, что случилось с бывшим шпионом и его дочерью.

"Уничтожены животные из дома Скрипаля, пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые Скрипали посещали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало. Правда, наших западных партнеров это не интересует. Они не слушают и не слышат. По-русски это называется "ты им про Фому, они тебе про Ерему", — объясняет постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Мимо ушей пропустили на Западе и подготовленный ОЗХО доклад, который российское происхождение вещества "Новичок" не подтвердил. Более того, формула "Новичка" известна еще с 1998 года, а простой поиск через базу Google выдает сразу 140 патентов, связанных с использованием и защитой от этого отравляющего вещества. Обладают такими патентами и в США, где изо всех сил продолжают прикрывать союзников.

"Это оружие террора, ему нет места в цивилизованном мире. Мы надеемся, что наши коллеги в этом Совете, как и прежде, вновь присоединятся к нам в ясном осуждении применения российского вещества нервно-паралитического действия на территории другого члена СБ ООН. Если мы не остановим это сейчас, то будет больше смертей", — заявляет постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ссылки на то, что Великобритания — член Совбеза, явно не случайны. По этой логике, если бы инцидента в Солсбери не было, его нужно было бы придумать. Ведь дискредитация России как гаранта уничтожения химического оружия проложила путь к другой химической провокации уже в сирийской Думе.

"Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых, тем, что и то, и другое — провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией. Это нечистоплотная антироссийская провокация направлена на углубление раскола между Россией и Евросоюзом, что, по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверие Brexit. Вот, собственно, и все. В заключение, пришло, видимо, время замахнуться на классиков, на Вильяма Шекспира, который в пьесе "Генрих VI" сказал: "Всегда в душе преступной подозрение". Но так потрудитесь хотя бы, чтобы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то не убедительно получается, даже обидно за вас", — объясняет постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В Восточной Гуте боевики, правда, доигрались со своим народным театром. Постановку окончательно разоблачили кадры, сделанные съемочной группой Евгения Поддубного. Корреспонденты "Вестей" в сирийской Думе отыскали мальчика по имени Хасан Диаб, которого "Белые каски" 7 апреля использовали в своих съемках. Как рассказал его отец Омар, за участие в этой фальшивке (голодного ребенка поливали из шланга, имитируя первую помощь при отравлении) он получил финики и печенье. Ни о каком заражении и речи не было. Теперь узнать правду смогут и те, кто работает в ООН.

"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран членов и журналистов, а на ближайшем заседании среди членов Совета Безопасности также найдем возможность как его показать на экране", — пообещал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Отправится видео и в американскую миссию. Ее руководительница Никки Хейли после удара по Сирии так спешила проанонсировать новые санкции против России и именно за Сирию, что навлекла на себя гнев хозяина Белого дома.

Так называемое дело Скрипалей длится уже полтора месяца. За это время российская сторона задала Великобритании 47 вопросов, получив ответы только на два из них. И то частично. Но тему не оставят. Если официальный Лондон будет отмалчиваться и дальше, Россия сама созовет заседание Совета Безопасности.