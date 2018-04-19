Тема:

Отравление Скрипаля 15 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 апреля 201813:45 Валентин Богданов

Где Скрипали? Россия готова созвать совещание Совбеза

Официальный Лондон не дает Москве ответов на вопросы по делу Скрипалей. Их самих, Сергея и его дочь Юлию, британские власти также никому не показывают. Более того, спешно уничтожаются все улики в городе Солсбери, которые фигурировали в деле об отравлении. И хотя эксперты так не нашли никаких следов российского участия, Соединенное Королевство и союзники продолжают обвинять Москву в покушении на жизнь Скрипалей.

Чем глубже официальный Лондон увязает в версиях и путается в показаниях по делу Скрипалей, тем острее встает простой вопрос: а где в этом деле сами Скрипали?

"На данный момент Юлия Скрипаль заявила, что не хочет давать полноценное интервью, пока полностью не поправится. Думаю, что только Юлии решать, когда это сделать. Как я уже говорила, она имеет право воспользоваться помощью российского консульства, если того пожелает. Пока что она ясно дала понять, что этого не хочет. Я предоставлю дополнительную информацию по поводу состояния здоровью во время самого заседания", — сообщила Карен Пирс, постоянный представитель Великобритании при ООН.

Про ее отца Сергея Скрипаля — вообще ни слова. Это при том, что их обоих никто не видел с 4 марта. Зато в Скотленд-Ярде продолжают избавляться от улик, которые могли бы пролить свет на то, что случилось с бывшим шпионом и его дочерью.

"Уничтожены животные из дома Скрипаля, пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые Скрипали посещали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало. Правда, наших западных партнеров это не интересует. Они не слушают и не слышат. По-русски это называется "ты им про Фому, они тебе про Ерему", — объясняет постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Мимо ушей пропустили на Западе и подготовленный ОЗХО доклад, который российское происхождение вещества "Новичок" не подтвердил. Более того, формула "Новичка" известна еще с 1998 года, а простой поиск через базу Google выдает сразу 140 патентов, связанных с использованием и защитой от этого отравляющего вещества. Обладают такими патентами и в США, где изо всех сил продолжают прикрывать союзников.

"Это оружие террора, ему нет места в цивилизованном мире. Мы надеемся, что наши коллеги в этом Совете, как и прежде, вновь присоединятся к нам в ясном осуждении применения российского вещества нервно-паралитического действия на территории другого члена СБ ООН. Если мы не остановим это сейчас, то будет больше смертей", — заявляет постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ссылки на то, что Великобритания — член Совбеза, явно не случайны. По этой логике, если бы инцидента в Солсбери не было, его нужно было бы придумать. Ведь дискредитация России как гаранта уничтожения химического оружия проложила путь к другой химической провокации уже в сирийской Думе.

"Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых, тем, что и то, и другое — провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией. Это нечистоплотная антироссийская провокация направлена на углубление раскола между Россией и Евросоюзом, что, по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверие Brexit. Вот, собственно, и все. В заключение, пришло, видимо, время замахнуться на классиков, на Вильяма Шекспира, который в пьесе "Генрих VI" сказал: "Всегда в душе преступной подозрение". Но так потрудитесь хотя бы, чтобы свои подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то не убедительно получается, даже обидно за вас", — объясняет постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В Восточной Гуте боевики, правда, доигрались со своим народным театром. Постановку окончательно разоблачили кадры, сделанные съемочной группой Евгения Поддубного. Корреспонденты "Вестей" в сирийской Думе отыскали мальчика по имени Хасан Диаб, которого "Белые каски" 7 апреля использовали в своих съемках. Как рассказал его отец Омар, за участие в этой фальшивке (голодного ребенка поливали из шланга, имитируя первую помощь при отравлении) он получил финики и печенье. Ни о каком заражении и речи не было. Теперь узнать правду смогут и те, кто работает в ООН.

"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран членов и журналистов, а на ближайшем заседании среди членов Совета Безопасности также найдем возможность как его показать на экране", — пообещал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Отправится видео и в американскую миссию. Ее руководительница Никки Хейли после удара по Сирии так спешила проанонсировать новые санкции против России и именно за Сирию, что навлекла на себя гнев хозяина Белого дома.

Так называемое дело Скрипалей длится уже полтора месяца. За это время российская сторона задала Великобритании 47 вопросов, получив ответы только на два из них. И то частично. Но тему не оставят. Если официальный Лондон будет отмалчиваться и дальше, Россия сама созовет заседание Совета Безопасности.

Ранее по теме

Сейчас

13:35

Охранники здания Генпрокуратуры приняли за бомбу коробку с игрушками

13:11

Учительницу, защитившую детей от ножа одноклассника, представят к награде

12:44

На выходные Центральная Россия покроется снегом

12:00

Авария под Ростовом: один погибший, 9 раненых

11:48

В Ростовской области бензовоз столкнулся с автобусом

10:45

"Бриз" успешно вывел на орбиту военный спутник

10:00

Роскачество назвало лучшие антивирусы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

12 человек доставили в больницы после массового ДТП под Ростовом-на-Дону

12 человек доставили в больницы после массового ДТП под Ростовом-на-Дону

57 минут назад
Где Скрипали? Россия готова созвать совещание Совбеза

Где Скрипали? Россия готова созвать совещание Совбеза

18 минут назад
Google запретила использовать свой домен для обхода блокировок

Google запретила использовать свой домен для обхода блокировок

1 час назад
Москву основали опрометчиво: Порошенко позвонит Вселенскому патриарху

Москву основали опрометчиво: Порошенко позвонит Вселенскому патриарху

1 час назад
Учительницу, защитившую детей от ножа одноклассника, представят к награде

Учительницу, защитившую детей от ножа одноклассника, представят к награде

36 минут назад
Песков ответил на предложение Клименко извиниться за Роскомнадзор

Песков ответил на предложение Клименко извиниться за Роскомнадзор

1 час назад
Нефть берет новую высоту. В чем причина

Нефть берет новую высоту. В чем причина

5 часов назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце

16.04.2018 08:35
В российский прокат выходит фильм "Тренер" Данилы Козловского

В российский прокат выходит фильм "Тренер" Данилы Козловского

2 часа назад
7
За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

За кулисами "сирийского голливуда": найдены свидетели постановки съемок "химатаки" в Думе

17 часов назад
Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру

18.04.2018 12:54
Охранники здания Генпрокуратуры приняли за бомбу коробку с игрушками

Охранники здания Генпрокуратуры приняли за бомбу коробку с игрушками

20 минут назад
Спутники Марса образовались из-за удара астероида

Спутники Марса образовались из-за удара астероида

39 минут назад
На выходные Центральная Россия покроется снегом

На выходные Центральная Россия покроется снегом

1 час назад
Самострой в курортной зоне: в Сочи арестован первый вице-мэр

Самострой в курортной зоне: в Сочи арестован первый вице-мэр

1 час назад
"Тренер" уже в кино. Первые отзывы критиков

"Тренер" уже в кино. Первые отзывы критиков

1 час назад
Русский сорняк обанкротил американских фермеров и очаровал Голливуд

Русский сорняк обанкротил американских фермеров и очаровал Голливуд

1 час назад
Москва - единственный российский город, комфортный для жизни

Москва - единственный российский город, комфортный для жизни

1 час назад
Renault подняла российские цены на Duster и Kaptur

Renault подняла российские цены на Duster и Kaptur

1 час назад
Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику

Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику

1 час назад
После российских борцов посольство США отказало в визе приме Большого театра

После российских борцов посольство США отказало в визе приме Большого театра

2 часа назад
Кисловодск: уютная родина нарзана

Кисловодск: уютная родина нарзана

2 часа назад
СК: экс-глава Нижнего и его зам получили огромную взятку за участок под крематорий

СК: экс-глава Нижнего и его зам получили огромную взятку за участок под крематорий

2 часа назад
Какие эволюционные изменения происходят с современными людьми

Какие эволюционные изменения происходят с современными людьми

2 часа назад
В Германии купюру "ноль евро" с Карлом Марксом продают за три

В Германии купюру "ноль евро" с Карлом Марксом продают за три

2 часа назад
"Бриз" успешно вывел на орбиту военный спутник

"Бриз" успешно вывел на орбиту военный спутник

2 часа назад
В ФСО назвали фейком новость о продаже лимузина Путина

В ФСО назвали фейком новость о продаже лимузина Путина

3 часа назад
10 советов доктора Беленкова: боли в грудной клетке

10 советов доктора Беленкова: боли в грудной клетке

3 часа назад
76
Нейросетевой перевод стал доступен без интернета на любых смартфонах

Нейросетевой перевод стал доступен без интернета на любых смартфонах

3 часа назад
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ремейкам советской классики

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ремейкам советской классики

3 часа назад
Пятеро айтишников похитили коллегу, чтобы получить с него 60 тысяч

Пятеро айтишников похитили коллегу, чтобы получить с него 60 тысяч

3 часа назад
Forbes: миллиардеров в России стало больше и они стали богаче

Forbes: миллиардеров в России стало больше и они стали богаче

3 часа назад
Пересадка фекальной микробиоты помогла побороть опасное заболевание мозга

Пересадка фекальной микробиоты помогла побороть опасное заболевание мозга

3 часа назад
Путин разрешил собирать валежник с Нового года

Путин разрешил собирать валежник с Нового года

3 часа назад
Лучшие антивирусы: румыны обошли Касперского

Лучшие антивирусы: румыны обошли Касперского

4 часа назад
В России начали продавать обновленный Ford Explorer

В России начали продавать обновленный Ford Explorer

4 часа назад
Скандинавская диета, от которой все без ума

Скандинавская диета, от которой все без ума

4 часа назад
Новый Chrome глушит любые сайты со звуком

Новый Chrome глушит любые сайты со звуком

4 часа назад
Высокопоставленный украинский военный уволен за российское гражданство жены

Высокопоставленный украинский военный уволен за российское гражданство жены

4 часа назад
Вести.net: Facebook пересмотрит подходы к конфиденциальности, а Mail.ru готовится к Чемпионату мира по футболу

Вести.net: Facebook пересмотрит подходы к конфиденциальности, а Mail.ru готовится к Чемпионату мира по футболу

4 часа назад
Знаменитый блогер назвал Youtube "отчимом-алкоголиком"

Знаменитый блогер назвал Youtube "отчимом-алкоголиком"

4 часа назад
Пострадавшие при нападении на школу в Стерлитамаке остаются в реанимации

Пострадавшие при нападении на школу в Стерлитамаке остаются в реанимации

5 часов назад
Германия обратится к США с просьбой освободить ее от санкций против России

Германия обратится к США с просьбой освободить ее от санкций против России

5 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

5 часов назад
Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

Две "умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

8 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена

16.04.2018 16:28
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58