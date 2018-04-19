Учительницу, защитившую детей от ножа одноклассника, представят к награде

Учитель информатики школы номер 1 Стерлитамака Екатерина Першина, которая пострадала в результате нападения одного из учеников, будет представлена к награде за проявленную отвагу. Об этом "Интерфаксу" сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

В настоящее время учительница, получившая множественные колото-резаные раны, находится в реанимации, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Утром 18 апреля 17-летний ученик во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, разлил бензин и поджег. Учительница встала между разъяренным подростком и остальными учениками.

Пострадали четыре человека, включая нападавшего. Все госпитализированы.