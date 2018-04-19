Охранники здания Генпрокуратуры приняли за бомбу коробку с игрушками

Охранники здания Генеральной прокуратуры России приняли за бомбу коробку с игрушками.

Во вторник 31-летний помощник прокурора Тюменской области попытался зайти в здание, расположенное на улице Петровка, с коробкой в руках. Но, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "досмотровая система показала наличие взрывчатки в коробке".

После этого сотрудница охраны незамедлительно вызвала саперов. Взрывотехники со служебной собакой обследовали коробку, но нашли в ней не бомбу, а игрушки, которые ранее помощник прокурора купил в интернете. В коробке лежали четыре шарообразных пластиковых игрушки с магнитами внутри. Именно их система ошибочно распознала как взрывчатку.