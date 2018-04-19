Россиянка Гунина заняла первое место на чемпионате Европы по шахматам

Российская шахматистка Валентина Гунина свела к ничьей свою заключительную партию на женском чемпионате Европы и победила на турнире в Словакии. В 11-м туре россиянка, играя белыми фигурами, поделила очки с Екатериной Аталык из Турции и стала недосягаемой для соперниц.

Россиянка набрала 9 очков. Этого хватило, чтобы в третий раз в карьере победить на чемпионате Европы. Ранее Гунина выигрывала европейское первенство в 2012 и 2014 годах, сообщает РИА Новости.